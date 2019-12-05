Киев запретит украинцам пересекать границу с РФ по внутренним паспортам

22:52

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года запретить украинским гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении»,— цитирует его "Коммерсант".

По его словам, инициатива правительства объясняется тем, что действующий упрощенный режим «несет угрозы государственной безопасности Украины».

Представитель МИД Украины добавил, что граждане Украины, находящиеся сейчас в России, могут оформить заграничный паспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. По его словам, более 4 тыс. украинцев уже воспользовались такой услугой.