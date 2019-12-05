]]>
]]>
Главная В мире Новости

Киев запретит украинцам пересекать границу с РФ по внутренним паспортам

22:52 5.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года запретить украинским гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении»,— цитирует его "Коммерсант".

По его словам, инициатива правительства объясняется тем, что действующий упрощенный режим «несет угрозы государственной безопасности Украины».

Представитель МИД Украины добавил, что граждане Украины, находящиеся сейчас в России, могут оформить заграничный паспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. По его словам, более 4 тыс. украинцев уже воспользовались такой услугой.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2019, 01:02
Гость: 1

Кому они нужны в России?
05.12.2019, 23:25
Гость: Белая Русь

Обрезают концы. Ну и смысл людям возвращаться на эту Украину. Будут обустраиваться в России и семьи перевозить.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.