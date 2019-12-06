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Германия начала расследование в отношении Петрова и Боширова

21:00 6.12.2019
Фото с сайта Wikipedia.org
Фото с сайта Wikipedia.org
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Генпрокуратура Германии начала расследование в отношении предполагаемых сотрудников ГРУ, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Spiegel.

По данным немецких властей, Петров и Боширов в 2014 году провели три дня в окрестностях Франкфурта.

Как утверждают источники Spiegel, спецслужбы Германии полагают, что российская разведка имеет связи в ФРГ.

Расследование начали после того, как МИД Германии выслал из страны двух российских дипломатов из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира, отмечает ТАСС.

Темы: Германия, Промышленный шпионаж в мире
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