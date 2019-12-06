На Украине объявили о начале подготовки марша на Крым

20:30

Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об инициативе провести мирную ненасильственную акцию и пешее шествие с материковой Украины на Крымский полуостров.

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке к международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", - цитирует Чубарова "Интерфакс-Украина".

Чубаров отметил, что формой проведения такой акции в Меджлисе видят организацию пешего шествия с материковой части на Крымский полуостров.

По его словам, данная акция призвана помочь ООН, ОБСЕ, ЕС и другим международным структурам в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, на что им, возможно, не хватает определенной воли, обеспечив тем самым соблюдение прав крымскотатарского народа, украинцев, всех граждан Украины в Крыму.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов назвал идею лидера меджлиса* Рефата Чубарова о проведении "Марша достоинства" провокацией, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что Чубаров уже проводил подобные мероприятия. "Чубаров уже организовывал подобные шествия при Украине. Тогда со всего Крыма люди шли пешком в Симферополь, два часа простояли на улице, после чего его сторонникам было выделено два места в парламенте Крыма. Я думаю, в этот раз все похоже: ему нужно обратить на себя внимание, поскольку они становятся никчемными и мировое сообщество начинает признавать Крым частью России", - подчеркнул Эскендер Билялов.