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На Украине объявили о начале подготовки марша на Крым

20:30 6.12.2019
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Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об инициативе провести мирную ненасильственную акцию и пешее шествие с материковой Украины на  Крымский полуостров.

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке к международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", - цитирует Чубарова "Интерфакс-Украина".

Чубаров отметил, что формой проведения такой акции в Меджлисе видят организацию пешего шествия с материковой части на Крымский полуостров.

По его словам, данная акция призвана помочь ООН, ОБСЕ, ЕС и другим международным структурам в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, на что им, возможно, не хватает определенной воли, обеспечив тем самым соблюдение прав крымскотатарского народа, украинцев, всех граждан Украины в Крыму.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов назвал идею лидера меджлиса* Рефата Чубарова о проведении "Марша достоинства" провокацией, сообщает РИА Новости. 

Он напомнил, что Чубаров уже проводил подобные мероприятия. "Чубаров уже организовывал подобные шествия при Украине. Тогда со всего Крыма люди шли пешком в Симферополь, два часа простояли на улице, после чего его сторонникам было выделено два места в парламенте Крыма. Я думаю, в этот раз все похоже: ему нужно обратить на себя внимание, поскольку они становятся никчемными и мировое сообщество начинает признавать Крым частью России", - подчеркнул Эскендер Билялов. 

Темы: Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 22:09
Гость: Маленький народец-но злой у власти.(Русская река Обь)

В течение 1240-х годов эти татары с монгольской конницей вырезали до тележного колеса славян на Руси.К тому времени Крым был заселен славянами,которые берут свое начало от скифов.И эти головорезы потом заручились поддержкой турок Османов,грабили Русь,продавая невольниц -славянок на рынках Востока.С гитлеровцами убивали подпольщиков,показывали тайники партизан с оружием и продовольствием.И только униаты бывших земель,оккупированных Австро-Угорской империей,эти вечные враги славянского этноса,поддерживают этих монголоидов.Не путать с Захаром Беркутом.Они православные.
06.12.2019, 21:59
Гость: 1

Посадить их в Крыму в Автобусы: что ногами то ходить, провезти через весь Крым и высадить прямиком в Чёрное море - пускай дальше маршируют.
06.12.2019, 21:49
Гость: Александр из Берлина

Пусть идут в сопровождении иностранных журналистов. Надо пропустить. Пусть встречаются с жителями Крыма - гражданами России. Пусть иностранные журналисты спросят жителей Крыма - граждан России об их отношении к России.
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