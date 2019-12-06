В Сингапуре арестовали судно попавшей под санкции США компании из РФ

10:16

Российская судоходная компания "Гудзон", попавшая под санкции США, заявила о намерении властей Сингапура в судебном порядке конфисковать за долги их судно "Севастополь", на борту которого находятся 12 членов экипажа, сообщает "Интерфакс".

"Сингапур переслал бумаги, что судно арестовывает из-за долгов за стоянку, обращается в суд и будет этот пароход отбирать, продавать его с аукциона. Мы можем лишиться этого судна. Заседание назначено на 17 декабря", - цитирует агентство заместителя гендиректора по управлению флотом компании Олега Аникина.

Аникин не назвал размер долга, уточнив, что речь идет о крупной сумме за стоянку судна в порту.

"Мы зашли в Сингапур, выгрузились, у нас там сломались вспомогательные дизеля. Для того, чтобы их сделать, стали обращаться в сингапурские судоремонтные компании. 80-90% из них отказались оказывать нам услуги, из-за того, что компания и судно находятся под санкциями", - уточнил он, добавив, что местные компании отказываются поставлять на судно топливо.

"Провизией и топливом экипаж мы снабжаем, на борту 12 человек. Власти порта сказали, что контролируют судно, никого до суда не будут впускать и выпускать", - отметил Аникин.

Это уже не первая проблема "Гудзона". Ранее судна компании сталкивались с проблемами в Южной Корее. Осенью 2018 года судно "Севастополь" было задержано в Пусане из-за санкций США против КНДР, затем местные власти освободили теплоход. После внесения в санкционный список судам "Гудзона" был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят. Судну "Севастополь" из-за опасения повторных санкций также отказывали в бункеровке топливом в южнокорейском порту Пусан.

Летом 2019 года 12 членов экипажа "Севастополя" обращались в транспортную прокуратуру с просьбой помочь их репатриации из Сингапура, так-как судовладелец не отправил их домой. Прокуратура помогла морякам вернуться на родину.

Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому она внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы компании ведут переписку с департаментом финансов США (U.S. Department of the Treasury) и добиваются снятия санкций.