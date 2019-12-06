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В Сингапуре арестовали судно попавшей под санкции США компании из РФ

10:16 6.12.2019
Корабль Севастополь
Фото с сайта eadaily.com
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Российская судоходная компания "Гудзон", попавшая под санкции США, заявила о намерении властей Сингапура в судебном порядке конфисковать за долги их судно "Севастополь", на борту которого находятся 12 членов экипажа, сообщает "Интерфакс".

"Сингапур переслал бумаги, что судно арестовывает из-за долгов за стоянку, обращается в суд и будет этот пароход отбирать, продавать его с аукциона. Мы можем лишиться этого судна. Заседание назначено на 17 декабря", - цитирует агентство заместителя гендиректора по управлению флотом компании Олега Аникина.

Аникин не назвал размер долга, уточнив, что речь идет о крупной сумме за стоянку судна в порту.

"Мы зашли в Сингапур, выгрузились, у нас там сломались вспомогательные дизеля. Для того, чтобы их сделать, стали обращаться в сингапурские судоремонтные компании. 80-90% из них отказались оказывать нам услуги, из-за того, что компания и судно находятся под санкциями", - уточнил он, добавив, что местные компании отказываются поставлять на судно топливо.

"Провизией и топливом экипаж мы снабжаем, на борту 12 человек. Власти порта сказали, что контролируют судно, никого до суда не будут впускать и выпускать", - отметил Аникин.

Это уже не первая проблема "Гудзона". Ранее судна компании сталкивались с проблемами в Южной Корее. Осенью 2018 года судно "Севастополь" было задержано в Пусане из-за санкций США против КНДР, затем местные власти освободили теплоход. После внесения в санкционный список судам "Гудзона" был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят. Судну "Севастополь" из-за опасения повторных санкций также отказывали в бункеровке топливом в южнокорейском порту Пусан.

Летом 2019 года 12 членов экипажа "Севастополя" обращались в транспортную прокуратуру с просьбой помочь их репатриации из Сингапура, так-как судовладелец не отправил их домой. Прокуратура помогла морякам вернуться на родину.

Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому она внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы компании ведут переписку с департаментом финансов США (U.S. Department of the Treasury) и добиваются снятия санкций.

Темы: Россия, Судоходство
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 12:47
Гость: Моня

У России? Россия тут ничего не решает - сидит тихо в нищете за МКАДом. А олигархам и чиновникам-миллиардерам из Кремля судьба этого судна также фиолетова как и все, что не касается их личного обогащения.
06.12.2019, 12:30
Гость: Владимир

США - это международный паразит и громила. Всему миру будет спокойнее если они исчезнут с лица Земли. Я думаю есть добровольцы из разрушенных ими стран, кто хотел бы с ними посчитаться за все зло им причиненное.
06.12.2019, 11:49
Гость: stalker

Вообще-то ситуация создана искусственно. США ввели санкции. Наше судно зашло в порт Сингапура по причине поломки двигателя. Починить его сингапурские власти отказались, заправить судно топливом тоже. Из-за вынужденного простоя судна в порту образовался долг. Теперь судно сингапурские власти хотят продать для погашения долга, который возник по их же вине. Это можно расценить как акт пиратства. А раз так, то у России есть аналогичное право в отношении сингапурских судов, которые окажутся в наших же портах. Главное иметь для этого законное основание придраться. Например, в виде какого-либо судебного акта.
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