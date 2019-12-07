Экс-президент Боливии Эво Моралес улетел из Мексики на Кубу

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Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу из Мексики, которая предоставила ему политическое убежище, сообщает мексиканская газета "Универсаль".

Моралес покинул Мексику коммерческим рейсом еще утром 6 декабря. Речь идет о краткосрочной поездке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мексиканские СМИ. По некоторым данным, на Кубе Моралес пройдет медицинское обследование

Ранее Куба предоставила ему убежище, когда он в условиях растущего протестного движения был вынужден уйти в отставку и покинуть родину.

22 октября в Боливии начались протесты, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента. 10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.