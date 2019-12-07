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Экс-президент Боливии Эво Моралес улетел из Мексики на Кубу

10:44 7.12.2019
Стоп-кадр из видео
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Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу из Мексики, которая предоставила ему политическое убежище, сообщает мексиканская газета "Универсаль".

Моралес покинул Мексику коммерческим рейсом еще утром 6 декабря. Речь идет о краткосрочной поездке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мексиканские СМИ. По некоторым данным, на Кубе Моралес пройдет медицинское обследование

Ранее Куба предоставила ему убежище, когда он в условиях растущего протестного движения был вынужден уйти в отставку и покинуть родину.

22 октября в Боливии начались протесты, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента. 10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.

 

Темы: Боливия
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Комментарии читателей
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07.12.2019, 18:19
Гость: xmyr

Скоро с Кубы коммунисты побегут
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Вы с 1961 года дуетесь на Кубу как мышь на крупу. Смотри гемморой вылезет к старости .
07.12.2019, 17:14
Гость: Да уж

Скоро с Кубы коммунисты побегут, а он на Кубу? Летел бы сразу в Китай или Белоруссию.
07.12.2019, 12:54
Гость: А из Кубы в Ростов?

Все узурпаторы примерно так и заканчивают. Кто в Ростове , кто в земляной норе, кто на виселице. Интересно кто следующий.
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