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Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с января

12:37 9.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Болгария готова с 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

«Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с «Болгарским потоком», – цитирует Малинова ТАСС. По его словам, газопровод начнут заполнять топливом на текущей неделе.

Также глава компании указал, что участок газопровода «Балканский поток» до границы с Сербией будет завершен к 31 мая 2020 года. После этого по нему смогут прокачивать 8,75 миллиона кубометров в день. До окончания строительства газ будет поступать через существующую газотранспортную сеть.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока». Он подчеркнул, что если республика не хочет зарабатывать на транзите газа, то Москва найдет другие возможности.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 миллиарда кубометров в год.

Темы: Болгария, Турция, Газовая промышленность в России, Газпром
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 14:42
Гость: Ага, "все лучше и лучше"!

Расскажи это французским жилетам, а то они не в курсе.
***
Касаемо нас, то на уровне обывателей мы никогда так хорошо не жили, как сейчас. Просто всем хочется жить, как на Западе, который тупо печатает деньги. И пока мы (и весь мир) их принимают, уровень жизни на Западе будет выше, чем в России.
09.12.2019, 14:11
Гость: Газопроводов от нас

все больше и больше, они живут все лучше и лучше, а мы все хуже и хуже.
09.12.2019, 13:52
Гость: Далана!

Никто бы и не упоминал о них лишний раз, если бы не попытки американцев блокировать поставки газа из России в Европу (включая, что самое смешное, украинский маршрут; собственно, он потому и предпочтителен для США, что его можно перекрыть в любой момент, и надо быть укром в третьем поколении, чтобы этого не понимать).
***
Так что не вали с больной головы на здоровую.
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