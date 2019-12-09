Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с января

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Болгария готова с 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

«Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с «Болгарским потоком», – цитирует Малинова ТАСС. По его словам, газопровод начнут заполнять топливом на текущей неделе.

Также глава компании указал, что участок газопровода «Балканский поток» до границы с Сербией будет завершен к 31 мая 2020 года. После этого по нему смогут прокачивать 8,75 миллиона кубометров в день. До окончания строительства газ будет поступать через существующую газотранспортную сеть.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока». Он подчеркнул, что если республика не хочет зарабатывать на транзите газа, то Москва найдет другие возможности.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 миллиарда кубометров в год.