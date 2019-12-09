Российские военные впервые вошли в бывшую «столицу» ИГ

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Российские военнослужащие впервые вошли в сирийский город Ракка, который несколько лет был "столицей" "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), чтобы раздать там гуманитарную помощь, пишет РИА Новости.

Российские военные раздали жителям Ракки две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.

Как пишет агентство со ссылкой на офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе операции по ее освобождению, проводившейся возглавляемой США международной коалицией.

"Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", - отметил он.

Террористы ИГ захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года. Из города бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства", город фактически стал цитаделью боевиков.

В октябре 2017-го Ракка была освобождена в результате многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был разрушен и до сих не восстановлен. МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.