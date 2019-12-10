Переговоры «нормандской четверки» в Париже длились почти восемь часов

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В Париже в ночь на вторник завершился саммит "нормандской четверки". Как пишет "Интерфакс", в разных форматах саммит продолжался почти восемь часов.

Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого "четверка" вновь встретилась, но уже за рабочим ужином.

Как сообщает РИА Новости, по итогам встречи в Париже лидеры стран "нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли коммюнике, состоящий из трех пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".

Документ называет минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском" формате выражает заинтересованность "четверки" в согласовании особого статуса региона. Декларация также предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых пунктах в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призывают Контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

В Москве считают главным достижением "Нормандского саммита" подписание Киевом обязательств по выполнению минских соглашений.

"Я бы назвал главным достижением, что фактически подписаны новым президентом Украины обязывающие документы. Положено на бумагу и фактически подтверждено его намерение выполнять минские соглашения", - рассказал в эфире "Первого канала" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, напомнив, что ранее Киев допускал возможность выхода из минских соглашений.

По мнению эксперта, "попытка Зеленского пересмотреть Минские соглашения, то есть поставить вопрос передачи границы до выборов и отказа от закрепления особого статуса Донбасса в Конституции провалилась".

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, следующая встреча в "нормандском" формате состоится через четыре месяца. Одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.