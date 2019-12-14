Аваков рассказал о «покровителе» подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

13:07

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета надеются, что "покровитель" вытащит их из тюрьмы, заявил в эфире программы "Свобода слова" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также ответил утвердительно на вопрос о возможной причастности к убийству украинских или иностранных спецслужб.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Преступление подготовили суперпродумано и суперточно", - приводит его слова КП Украина.

Кроме того, Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.

"Мы начали собирать все эти материалы к себе: все записи камер, все записи трафиков и так далее. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством", - цитирует министра РИА Новости.

На днях Аваков объявил о задержании трех подозреваемых в убийстве журналиста. По версии следствия, к этом преступлению причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Организатором убийства следователи считают сержанта Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, а исполнителем — детского врача Юлию Кузьменко. Основным мотивом убийства называется дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

В центре украинской столицы в июле 2016 года прогремел взрыв - взорвался автомобиль, в котором ехал известный журналист Павел Шеремет. Авто принадлежало руководителю "Украинской правды" Алене Притуле. Незадолго до трагедии Притула и Шеремет жаловались на слежку.