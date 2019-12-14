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Аваков рассказал о «покровителе» подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

13:07 14.12.2019
Фото со страницы pavelsheremet в Instagram
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Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета надеются, что "покровитель" вытащит их из тюрьмы, заявил в эфире программы "Свобода слова" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также ответил утвердительно на вопрос о возможной причастности к убийству украинских или иностранных спецслужб.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Преступление подготовили суперпродумано и суперточно", - приводит его слова КП Украина.

Кроме того, Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста  исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.

"Мы начали собирать все эти материалы к себе: все записи камер, все записи трафиков и так далее. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством", - цитирует министра РИА Новости.

На днях Аваков объявил о задержании трех подозреваемых в убийстве журналиста. По версии следствия, к этом преступлению причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Организатором убийства следователи считают сержанта Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, а исполнителем — детского врача Юлию Кузьменко. Основным мотивом убийства называется дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

В центре украинской столицы в июле 2016 года прогремел взрыв - взорвался автомобиль, в котором ехал известный журналист Павел Шеремет. Авто принадлежало руководителю "Украинской правды" Алене Притуле. Незадолго до трагедии Притула и Шеремет жаловались на слежку.

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире
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Комментарии читателей
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14.12.2019, 20:00
Гость: АЫе

Большая просьба не писать заглавными буквами. Текст плохо воспринимается.
14.12.2019, 19:46
Гость: Товарищ гостя

Ну, раз министр внутренних дел начал мычать про покровителей и про суперпродуманность, значит никого не найдут. И сажать будут кого попало. Скорее всего у этого плохиша найдут паспорт РФ и удостоверение ГРУ, ФСБ и МВД России.
14.12.2019, 18:29
Гость: АЫ

УВАЖАЕМЫЕ,А ПОЧЕМУ НА УКРАИНЕ КА И В США ЕСТЬ ЧЕРНЫЙ СПИСОК А В РОССИИ НЕТ? МОЖЕТ ХВАТИТ КОРМИТЬ ФАШИСТОВ ИЛИ ЖДЕТЕ РЕАЛЬНО ИХ ТАНКИ В МОСКВЕ? ПРИМЕР С ГИТЛЕРОМ НИЧЕГО НЕ НАУЧИЛ? ИЛИ ОПЯТЬ БУДЕТЕ ГНАТЬ ПУРГУ О НЕСМЕТНЫХ ЧЕРНЫХ ПОЛЧИЩАХ МОНГОЛОВ,ФАШИСТОВ И Т.Д.? ПРО НЕСЧАСТНУЮ РОДИНУ МАТЬ? МОЖЕТ У СЕБЯ В СТРАНЕ НАВЕДЕТЕ ПОРЯДОК ТОГДА НИКАКИХ СЮДА ЗАХВАТЧИКОВ И КАЛАЧЕМ НЕ ЗАМАНИШЬ? МОЖЕТ ХВАТИТ КРУТИТЬ ГОЛЫМ ЗАДОМ? А ТО ВЕДЬ КАК ТО СТРАННО ВЫХОДИТ -80 МИЛ. СЛАВЯН ЛЕГЛИ ПОД ПОЛЧИЩА МОНГОЛ В 120 ТЫС.,А У СТАЛИНА НА МОМЕНТ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ АРМИЯ БЫЛА НЕ ХУЖЕ ЧЕМ У ФАШИСТОВ,ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? МОЖЕТ ХВАТИТ ПРОЩАТЬ,КАИТЬСЯ, КЛЯНЧИТЬ,ДОГОВАРИВАТЬСЯ, ЗАДАБРИВАТЬ И ОТКУПАТЬСЯ? ПРОТИВНО КАК ТО.... МОЖЕТ ПОРА НАЧАТЬ ДУМАТЬ И ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ? А ТО ВЕДЬ ВАШ ОБРАЗЧИК ВИЗАНТИЯ ТАК И СДОХЛА... А ВСЕ ХИТРИЛА,ВЫГАДЫВАЛА... ИЛИ ХРИСТОСИКА ЖДЕТЕ КОТОРЫЙ ПРИДЕТ И ВСЕХ СПАСЕТ,УТЕШИТ И ВРАЗУМИТ? ПРИВЕТ МОДЕРАТОРУ!!!! ВЕДЬ ЭТИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ? НАМ ПРАВДА НЕ НУЖНА -НАМ СЛАДЕНЬКАЯ ЛОЖЬ ПРИЯТНА...СПИТЕ СПОКОЙНО ТОВАРИЩИ-ГОСПОДА!!! У НАС ЕЩЕ РЕСУРСОВ НА 500 ЛЕТ!!!
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