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Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу

14:42 16.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Верховная Рада обнародовала президентский законопроект о децентрализации власти. Полный текст документа, внесесенный президентом Владимиром Зеленским, доступен на сайте украинского парламента.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в Конституцию, которые касаются административно-территориального устройства Украины. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса. О том, что он будет учтен именно в данном законе, накануне встречи в «нормандском формате» заявляли украинские власти.

Изменения нужны, так как в нынешней системе есть недостатки, которые затрудняют четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в частности, происходит дублирование их полномочий, что негативно влияет на земельные и бюджетно-финансовые отношения, говорится в пояснении. Среди недостатков нынешней системы также названы чрезмерная централизация власти и огосударствление местного самоуправления, которое в результате фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации, указано в документе. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах.

Для улучшения ситуации Зеленский предлагает ввести новое административное деление Украины — община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым. В законопроекте также предлагается учредить новую должность — префекта, который является представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Задача префекта — осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины избранными органами местного самоуправления. Префекта назначает на должность и освобождает от должности президент по представлению правительства. Срок полномочий префекта рассчитан на три года.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Документ был получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.

В 2015 году Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции законопроект по децентрализации власти. Кроме того, суд счел конституционной норму о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

Темы: Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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16.12.2019, 21:52
Гость: Mr Bean

Думаю, что после того, что выши нацики наделали в Донбассе, этот район вообще к вам никогда не вернется, выполните вы Минские соглашения или как ослы будете упираться и тянуть свою шарманку. Вот в этом точно заставить их вернуться к статусу до 14 года никто не сможет. А заставить вас выполнить Минск-2 найдется сила, не переживайте. Всему свое время.
16.12.2019, 20:31
Гость: Константин*

Из Украины валят практически все. Кому охота в нищей стране мыкаться?
16.12.2019, 20:09
Гость: Зачем играют водевили?

Из любви к искусству.
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