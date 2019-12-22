МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

10:30

МИД Польши заявил об искажении российскими властями картины Второй мировой войны, отметив что российская сторона «ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым».

Таким образом дипломатическое ведомство прокомментировало слова президента России Владимира Путина во время пресс-конференции 19 декабря о том, что СССР последним среди европейских стран подписал с Германией договор о ненападении. Также он напомнил о ситуации с «мюнхенским сговором» и участии Польши в разделе Чехословакии.

«СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестоким и циничным, по сути это был грабеж, и можно со всем основанием утверждать, что именно мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной»,— напоминает слова президента «Коммерсант».

Как отметили в польском МИДе, после обретения Польшей независимости в 1918 году страна стремилась к сбалансированной политике как в отношениях с Германией, так и с СССР, которые тогда действовали во вред республике.

«Правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне. Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях»,— говорится в сообщении.