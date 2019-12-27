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После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

09:57 27.12.2019
Крушение Fokker-100 в Казахстане
Фото с instagram.com / @qazaviation
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По факту крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой министерством внутренних дел начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства" УК Казахстана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Сообщается, что для расследования дела создана следственно-оперативная группа из числа следователей криминалистов - сотрудников центрального аппарата, МВД, департамента полиции на транспорте Алма-Аты и Алматинской области, а также КЧС МВД.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета ранним утром в пятницу, 27 декабря, потерял высоту и начал падать. На земле он пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и развалился в жилом секторе. Пожара не произошло.

По последним данным, жертвами аварии стали 15 человек. 50 пострадавших в катастрофе госпитализированы, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работа Bek Air. Аэропорт Алма-Аты сообщил, что продолжает работать штатно, без изменений в расписании. Жителей города попросили сдать кровь. Аварийно-спасательные работы на месте крушения уже завершены.

Темы: Казахстан, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 13:13
Гость: Владимиру

После развала Союза ,большинство самостоятельных государств так и пребывают в "африканском сегменте".В Африку "сливают" все отработавшее свои сроки ,те же "аны"и "яки",регулярно падающие ,как гнилые бананы. За соответствующий "откат",дается "добро" на использование отслуживших срок "мусорников",все продолжится т.к "жадён и дурён"человек,по природе своей!
27.12.2019, 12:37
Гость: KINO

"""""""Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета ранним утром в пятницу, 27 декабря, потерял высоту и начал падать. На земле он пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и развалился в жилом секторе. Пожара не произошло.""""""""

Он что- НЕЗАПРАВЛЕННЫМ ВЗЛЕТЕЛ???? Это же надо,: упасть-пробить бетонное ограждение-ввалиться в жилой дом-развалиться на куски-и не взорваться!!!??? Да что там взорваться, он ведь и не загорелся даже!?!?!? Точно пустые Баки были.
27.12.2019, 11:39
Гость: Владимир kz

Печально! Причина, скорее всего, в желании увеличить норму прибыли или на чем-то сэкономить, например на стоимости приобретенного самолета либо на оплате каких-то аэропортовских услуг или труда нанятых работников. Это цель любого капиталистического предприятия в отличие от социалистического, где целью ставилось удовлетворении потребностей народа. Например, сейчас, в рыночной экономике, при капитализме, компания производитель бытовой техники ставит целью повысить прибыль и сознательно закладывает срок службы холодильника-морозильника 2 года, чтобы он ломался и люди опять покупали этот же товар и приносили деньги (прибыль). Социалистические предприятия изготовляли холодильник с тем расчетом, чтобы он как можно дольше служил людям - десятки лет! и как можно дольше не приходилось нагружать заводы по этому изделию. Почувствуйте разницу!
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