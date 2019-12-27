После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

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По факту крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой министерством внутренних дел начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства" УК Казахстана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Сообщается, что для расследования дела создана следственно-оперативная группа из числа следователей криминалистов - сотрудников центрального аппарата, МВД, департамента полиции на транспорте Алма-Аты и Алматинской области, а также КЧС МВД.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета ранним утром в пятницу, 27 декабря, потерял высоту и начал падать. На земле он пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и развалился в жилом секторе. Пожара не произошло.

По последним данным, жертвами аварии стали 15 человек. 50 пострадавших в катастрофе госпитализированы, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работа Bek Air. Аэропорт Алма-Аты сообщил, что продолжает работать штатно, без изменений в расписании. Жителей города попросили сдать кровь. Аварийно-спасательные работы на месте крушения уже завершены.