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Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

22:12 30.12.2019
Фото со страницы Джорджетт Мосбахер в соцсети
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Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

В ответ на это сообщение российское посольство в Польше усомнилось в том, что американский посол должным образом знает историю. «Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» — приводит ответ дипмиссии РБК.

Подобным образом Мосбахер прокомментировала заявление Путина о после Польши в Третьем рейхе в 1930-х годах Юзефе Липском, которое он сделал во время заседания коллегии Минобороны на прошлой неделе. Тогда российский лидер напомнил, что Липский пообещал Гитлеру установить памятник в Варшаве за высылку евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — сказал президент.

Темы: Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 06:33
Гость: иван з.

Ты жену свою выгони из дома в лес жить. Там ее точно током не убьет.
31.12.2019, 05:57
Гость: Слава

В таких случаях, когда страна была могучей, вызывали послов Польши и США в Москве, или даже разрывали дип. отношения. Но сегодня олигархическая Россия привыкла проглатывать всякую грязь, которую льют на нее.
31.12.2019, 05:50
Гость: Штурман

Правда всегда сильнее лжи иначе не было бы прогресса. Пиар-акция Кремля по поводу предложения о памятнике Гитлеру в Варашаве посла "гиены Европы" перед войной была настолько эффективной что взбаламутила все гейропейское болото и задела главного спонсора гитлеровского фашизма- США. Тупая ложь ее посла в Варшаве где вор кричит "Держи вора" пытаясь прикрыть антисоветскую и антироссийскую компанию банды Сороса сумевшую обмануть большинство гейропейцев и американцев выдавая черное за белое.
Клин клином вышибают и поэтому Кремль (лично Путин) обязан озвучить неоспоримые архивные материалы не только по Польше,но и документы доказывающие что кукловодом Гитлера были финансово-промышленные круги США и они, в целях уничтожения СССР, не пожалели миллионы евреев хотя в то время еврейская диаспора правила в Вашингтоне. Нужно писать правду о холокосте,то есть о запланированным в США уничтожение миллионов евреев, и пора выложить все материалы на стол,а не ждать когда все будут плевать на правду о начале Второй мировой войны.
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