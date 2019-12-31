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Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

20:00 31.12.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство в Багдаде. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Иран организовал нападение на посольство США в Ираке. Он понесет за это ответственность в полном объеме», — пишет американский лидер.

Президент США добавил, что Вашингтон ожидает, что Багдад задействует свои силы для защиты американского диппредставительства. Об этом уже были уведомлены иракские власти.

В Багдаде 31 декабря сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства в знак протеста против авиаударов США по позициям шиитского ополчения. Протестующие забросали здание дипмиссии камнями, разбили камеры, разрисовали стены и окна здания граффити в поддержку группировки «Хезболла».

Трамп также возложил на Иран ответственность за убитого американского контрактника при обстреле военной базы, расположенной недалеко от иракского города Киркук. США 29 декабря нанесли авиаудар по трем объектам «Хезболлы», объяснив свои действия нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке.

«Иран убил американского контрактника, ранил многих [других]. Мы ответили решительно, и так будет всегда», — написал Трамп.

Темы: Ирак, Иран, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.01.2020, 01:00
Гость: помешало это сделать в 1979? Афган небось.

У нас любой второй в Туркмении
Аятолла и даже Хомейни!
01.01.2020, 00:59
Гость: А вот

не подеретесь!
01.01.2020, 00:10
Гость: Ай балам

А что вам помешало это сделать в 1979? Иран это 2500 лет непрерывной государственности, это величайшая цивилизация в отличие от некоторых .
Все комментарии (11)
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