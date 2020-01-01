]]>
]]>
Главная В мире Новости

Полиция Гонконга задержала более 400 протестующих

18:46 1.01.2020
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

В Гонконге 1 января прошел Новогодний марш солидарности, в котором, по оценке организаторов, участвовали более 1,03 млн человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за день полицейские задержали больше 400 нарушителей. Акция завершилась досрочно по требованиям полиции. Полицейские потребовали досрочно прекратить шествие из-за радикальных действий некоторых протестующих. В частности, они разбили окна в трех отделениях банка HSBC, разгромили несколько магазинов, пытались блокировать дороги или устраивать шествие по несогласованному маршруту и бросали бутылки с зажигательной смесью.

Протестующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций, расследования действий полиции, амнистии для всех арестованных, а также введения всеобщего избирательного права.

В новогоднюю ночь в Гонконге прошли столкновения протестующих с полицейскими. Полиция применяла против участников беспорядков слезоточивый газ и водометы. 

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. С тех пор администрация города выполнила первое требование протестующих и отозвала из парламента законопроект об экстрадиции в Китай. Однако акции в городе продолжаются и их участники требуют реформы избирательного законодательства, расследования задержаний протестующих и нападений на них и расследования жестких действий полиции на этих акциях.

Темы: Гонконг, Акции протеста и демонстрации в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.01.2020, 21:59
Гость: Сорин И.Л.

Вот и опять же...
Путину стоило бы заявить, что события в Гонконге- это внутреннее дело КНР и США.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.