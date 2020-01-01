Полиция Гонконга задержала более 400 протестующих

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В Гонконге 1 января прошел Новогодний марш солидарности, в котором, по оценке организаторов, участвовали более 1,03 млн человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за день полицейские задержали больше 400 нарушителей. Акция завершилась досрочно по требованиям полиции. Полицейские потребовали досрочно прекратить шествие из-за радикальных действий некоторых протестующих. В частности, они разбили окна в трех отделениях банка HSBC, разгромили несколько магазинов, пытались блокировать дороги или устраивать шествие по несогласованному маршруту и бросали бутылки с зажигательной смесью.

Протестующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций, расследования действий полиции, амнистии для всех арестованных, а также введения всеобщего избирательного права.

В новогоднюю ночь в Гонконге прошли столкновения протестующих с полицейскими. Полиция применяла против участников беспорядков слезоточивый газ и водометы.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. С тех пор администрация города выполнила первое требование протестующих и отозвала из парламента законопроект об экстрадиции в Китай. Однако акции в городе продолжаются и их участники требуют реформы избирательного законодательства, расследования задержаний протестующих и нападений на них и расследования жестких действий полиции на этих акциях.