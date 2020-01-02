Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

23:45

Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Клинтон назначена на пост ректора с 1 января 2020 года и будет занимать его пять лет. Она станет первой женщиной на этой должности.

Как прокомментировал это назначение проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества.

Клинтон, со своей стороны, заявила, что для нее такое назначение – большая честь. В октябре 2018 года политик получила от университета почетную докторскую степень.