Экономика одного убийства: Кому выгодна смерть Сулеймани

Минфин России потирает руки в ожидании сверхприбылей от ближневосточного конфликта. Напрасно

Церемония прощания с Касемом Сулеймани в Тегеране. Стоп-кадр видео

Хроника конфликта

Первые дни нового 2020 года выдались на редкость горячими. И речь не о рикошетах на чешском льду, где российская молодёжь упустила верную, казалось бы, победу над канадцами, а о событиях на Ближнем Востоке, где США в процессе наведения нового мирового порядка устроили, похоже, новый вселенский беспорядок.

Кратко перечислим основные события.

- 27 декабря 2019 года неизвестные обстреляли базу США в Ираке, один американский военнослужащий погиб.

- 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по багдадскому аэропорту; в числе прочих погиб высокопоставленный иранский силовик Касем Сулеймани, которого в США считают организатором антиамериканских акций. Сулеймани был главой диверсионного спецподразделения «Аль-Кудс».

- В тот же день иракские шииты объявили о возрождении «Армии Махди», пятнадцать лет назад ведшей партизанскую (с точки зрения США – террористическую) войну против американских войск в Ираке.

5 января, накануне похорон Сулеймани, новости выстреливали как из ракетницы изобилия.

- Радикальные исламисты атаковали военную базу США в Кении, погибли трое американских граждан.

- Ирак потребовал от США вывести всех своих военных с территории страны.

- У посольства США в Багдаде взорвалась ракета.

- Иран отказался выполнять условия ядерной сделки и объявил о начале бесконтрольного обогащения урана.

- Европейские страны ответили отказом на призыв США к совместным действиям против Ирана.

- Президент США Дональд Трамп ответил на демарш Ирака угрозой «невиданных санкций, рядом с которыми иранские покажутся детской игрой».

- Турция объявила о вводе ограниченного контингента своих солдат в Ливию.

- Стоимость нефти марки Brent впервые за несколько месяцев поднялась выше 70 долларов за баррель.

6 января на торжественных похоронах Сулеймани, где присутствовала вся политическая и военная элита Ирана, его дочь Зейнаб поклялась отомстить США и Израилю.

А что же Россия? Россия заняла выжидательную позицию. Между тем в краткосрочной перспективе именно наша страна может стать главным выгодоприобретателем вследствие нового ближневосточного напряжения.

Русский дракон для ислама

Единственный способ защититься от дракона – завести собственного. Опыт Северной Кореи, фактически взявшей в заложники Южную, тому доказательство. Тегеран, по всей видимости, своей ядерной бомбы не имеет, но достаточно близок к осуществлению этой многовековой мусульманской мечты, которая так сильно не нравится Израилю. Правда, мало иметь ядерную бомбу, нужен ещё транспорт для доставки её неприятелю сквозь системы противоракетной обороны. Ни у мусульман, ни у сторонников чучхе такого транспорта нет и не предвидится – во многом потому, что у них самих нет современного ПВО, на котором можно испытывать носители.

А у России есть и ПВО, и ракеты, и ещё много вкусного, в том числе в самом прямом смысле этого слова.

В самом деле, непосредственные преимущества России как стороннего наблюдателя очевидны. Во-первых, дорожает нефть из-за сокращения количества реально действующих месторождений (какие-то будут закрыты из-за возможных военных действий, какие-то окажутся под новыми санкциями).

Во-вторых, легко спрогнозировать резкий рост спроса на русское оружие, которым «социалистический» Ирак ещё в 1980-х сражался с теократическим Ираном.

В-третьих, солдатам нужно питаться, а война – плохое время для земледелия, так что кубанские и алтайские сельскохозяйственные концерны с особым интересом следят за развитием событий у южных границ.

В-четвёртых, войне нужен металл, который с огромным удовольствием поставят наши подсанкционные предприятия, истосковавшиеся по крупным заказам.

А что американцы?

В то же время руководство нашей страны оказалось в сложном положении. Перед Россией стоит целый ряд непростых практических и идеологических вопросов, среди которых надо выделить два основных.

Мы, безусловно, за мир, но в то же время и за дорогую нефть. Конфликты в Сирии и Ливии помогают наполнять Фонд национального благосостояния, а если снова полыхнёт в Ираке и распространится на Иран, впору будет создавать новый Резервный фонд. К тому же части воюющих сторон нужно будет русское оружие.

Мы, безусловно, против экспансии США по всему миру, но и поддерживать мусульманские страны с их нескрываемыми призывами к «горячему» джихаду – значит раскачивать собственную лодку, ибо соотношение «мусульмане/христиане» в нашей стране каждый день меняется в пользу первых.

Надо помнить, что не только Россия, но и Соединённые Штаты лишь выиграют от роста цен на нефть и другие энергоресурсы, то есть в каком-то смысле мы в одной лодке. Вообще, политико-экономические связи двух держав существенно теснее, чем это пытаются представить русскому народу, и напрямую против Штатов Кремль пойти не может – ритуальное осуждение насилия не в счёт.

Будущие барыши

Любые экономические расчёты в ситуации, когда льётся человеческая кровь, выглядят цинично, но, не понимая расчётов хозяев мира, мы не сможем прогнозировать их дальнейшие действия.

Рост стоимости нефти всего на пять долларов за баррель означает для России, через разные механизмы на разных уровнях получающей в бюджеты и фонды более трёх долларов с этого барреля, 35 миллионов дополнительных долларов в сутки, 13 миллиардов в год. Вроде бы и немного, около одного промилле общего ВВП страны, но это абсолютно свободные от каких-либо обременений деньги, которые можно направить на любые цели. Скажем, стоимость строительства масштабного «Северного потока – 2» оценивается примерно в 9,5 млрд евро, то есть дешевле, чем годовая прибыль России от американского теракта в багдадском аэропорту и последующей эскалации напряжённости.

Иран уже в 2019 году наращивал закупки русского продовольствия, в первую очередь жиров и злаков (только за I квартал минувшего года был зафиксирован рост товарооборота по этим позициям на 150 млн долларов): понятно, что любое ужесточение санкций приведёт к дальнейшему росту спроса на нашу сельскохозяйственную продукцию.

Ирак, до последних дней бывший американским сателлитом, со времён краха Саддама Хусейна не является сколько-нибудь значимым экономическим партнёром России, но в новой реальности ситуация может кардинально измениться в нашу пользу.

То есть, как ни крути, России напряжённость выгодна, и этим фактом США вполне могут купить благожелательный нейтралитет Кремля при практически любом развитии событий.

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Вот только поиск выгоды здесь и сейчас может обернуться огромными потерями в будущем. Ставка на войну, даже холодную, в собственном подбрюшье, крайне рискованна.

Посмотрите, как интересно закольцовывается история. В начале 1980 года два теракта в Багдаде против местных силовиков, устроенные, предположительно, иранской диаспорой, стали поводом для масштабной ирано-иракской (а заодно и шиито-суннитской) войны. В начале 2020 года теракт в багдадском аэропорту против иранского героя войны с Ираком Касема Сулеймани, устроенный Соединёнными Штатами, может стать началом масштабного шиито-суннитского мира.

И от такого мира всем неверным ой как не поздоровится.