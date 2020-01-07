Путин провел встречу с Асадом в Дамаске

18:14

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Из аэропорта он отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Фото с сайта kremlin.ru

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Владимир Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны, на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни.