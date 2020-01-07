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Путин провел встречу с Асадом в Дамаске

18:14 7.01.2020

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Из аэропорта он отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Фото с сайта kremlin.ru

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Владимир Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны, на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни.

Темы: Сирия, Визиты и важные переговоры российских политиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.01.2020, 22:09
Гость: Я

В Беларуси только 15 % населения являются католиками.
Ведущее место в стране занимает православная церковь.
Учите матчасть.
07.01.2020, 21:20
Гость: Цицерон

Малую цену имеет оружие вне страны, если нет благоразумия дома.
07.01.2020, 20:04
Гость: Ссссс!!!!!!!

Не все гладко у Рф в Сирии.Воюет РФ и ладно ,благосклонно принимаем и даже можем сказать спасибо.Но на зтом все.Все потуги Кремля наладить контакт Асада с курдами разбивались о холодность Асада. Точно та же картина в стремлении Кремля написать конституцию Сирии,где Асад с холодной твердостью дает понять Путину,что это не дело РФ,а дело самого Асада.Таким образом рисуемая нам благостная картина благодарной Сирии не соответствует истине.Осознав этомы поймем странные заигрывания РФ с Турцией,которая вроде не совсем за Сирию и даже готова откусить у нее что то,а РФ помогает создаетть им корридор безопасности и откусить это что то, а совместное патрулирование,вызывает абсолютное негативное непринятие аборигенов.Как бы не заиграться нам,не имея второго востоковеда Примакова мы запросто попадем туда,откуда не вылезем.Как,к примеру развалив свой спорт не можем вылезти из допингового скандала.Беда у нас с нашими непрофессиональными кадрами.
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