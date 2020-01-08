Путин в Стамбуле проводит закрытые переговоры с Эрдоганом

14:14

Президент России Владимир Путин проводит закрытые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Ранее предполагалось, что перед началом переговоров президенты скажут несколько слов журналистам, однако лидеры двух стран сменили формат — никакого общения с журналистами не было и переговоры проходят полностью в закрытом режиме, сообщает Regnum.

Известно, что главной темой этих переговоров является непростая ситуация на Ближнем Востоке, где Иран и США находятся на грани войны. Кроме того, ожидается обсуждение перспектив развития российско-турецкого сотрудничества и актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Сегодня в Стамбуле также должна состояться церемония запуска в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», в которой примут участие лидеры России и Турции.