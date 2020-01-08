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Путин в Стамбуле проводит закрытые переговоры с Эрдоганом

14:14 8.01.2020
Прибытие Путина в Турцию. Фото с сайта kremlin.ru
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 Президент России Владимир Путин проводит закрытые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. 

Ранее предполагалось, что перед началом переговоров президенты скажут несколько слов журналистам, однако лидеры двух стран сменили формат — никакого общения с журналистами не было и переговоры проходят полностью в закрытом режиме, сообщает Regnum.

Известно, что главной темой этих переговоров является непростая ситуация на Ближнем Востоке, где Иран и США находятся на грани войны. Кроме того,  ожидается обсуждение перспектив развития российско-турецкого сотрудничества и актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Сегодня в Стамбуле также должна состояться церемония запуска в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», в которой  примут участие лидеры России и Турции.

Темы: Турция, Визиты и важные переговоры российских политиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.01.2020, 22:30
Гость: личный опыт

"Мягко стелет, да жестко спать" (с)
08.01.2020, 22:07
Гость: Жека

А когда Путин вел открытые переговоры? Фото пресс-служб перед и после + итоговые выступления перед СМИ не в счет
08.01.2020, 21:25
Гость: На самом деле

Трамп лучше говорит, теплее.. Да и вреда от этого мужчины меньше, чем от двух развратных лицемеров.
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