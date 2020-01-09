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Парламент Абхазии на фоне протестов призвал президента уйти в отставку

23:00 9.01.2020
Рауль Хаджимба. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Парламент Абхазии принял постановление, в котором содержится призыв к президенту Раулю Хаджимбе добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране.

"За" это постановление проголосовали 19 депутатов, четверо проголосовали "против", один воздержался, сообщает "Интерфакс".

В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, которые утверждают, что в прошлом году на выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов, и требуют прости новые выборы. Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и вечером заблокировали учреждение.

Сам Хаджимба распространил заявление, в котором призвал граждан не поддаваться на провокации и в случае необходимости обещал ввести режим чрезвычайного положения. По словам президента, силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим несения службы.

В администрации президента Абхазии беспорядки в Сухуме назвали  попыткой госпереворота.

Темы: Абхазия, Акции протеста и демонстрации в мире
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