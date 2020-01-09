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США объявили о готовности к переговорам с Ираном

09:27 9.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Вашингтон объявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. Как сообщает агентство Рейтер, соответствующий документ был направлен в Совет Безопасности ООН поспредом США Келли Крафт.

В письме отмечается, что США не хотят "допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или экскалации со стороны иранского режима". США также заявили, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани "оправдано" статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.

Поспред США также подчеркнула, что авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря 2019 года были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".

В начале января Вашингтон провел операцию по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска.

Темы: Отношения США и Ирана, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 14:08
Гость: Нахум-алимпиавич

Анна- это в твоем изображении-несуществующие трупы американцев.Уже все опровергнуто как персидский фейк.
09.01.2020, 13:45
Гость: личный опыт

Остановкой СП-2 пиндосы унизили своих союзников в Европе, причем не просто унизили, а посадили на деньги. СП-2 строится на земные средства западных банков. Allseas ушел из проекта, сославшись на санкции - обстоятельства непреодолимой силы, так и СП-2 нарушил обязательства перед кредиторами по постройке трубы, так же сославшись на обстоятельства непреодолимой силы - санкции и уход Alseas.
А за санкции в отношении дип. собственности Путин выслал из России сотню с лишним пиндосских дипломатом.
Охолонись, короче.
09.01.2020, 13:20
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Иран произвел устрашающие пуски ракет в места с абсолютно точным отсутствием американских целей.Попросту по пустой земле.Весь мир сейчас хохочет,но шуму было много..Итак ,США унизили Иран,Иран очень корректно,но ответил,амеры за корректность резко понизили напряженность в отношениях.Все довольны.
А теперь аналогичные истории,но уже с США и РФ.США унизили РФ предприняв целый ряд дипломатических демаршей,финалом которых было вышвыривание наших дипломатов из зданий ,находящихся в собственности РФ.Кремль трусливо утерся,,и до сих пор здания кажись не вернули.Рассказать о всех историях мне не хватит лимита символов КМ
Самая последняя история с СП2.США унизили ниже плинтуса РФ,щелчком пальцев в один миг остановив стройку.РФ молчит как белорусский партизан,совсем не по белорусски спрятав голову в песок.Мы уже даже и не утираемся,мы гордо носим публично американский плевок как медаль,как орден,как знак особого отличия.
И снова история.Северная Корея отбрила США,обретя хотя бы на словах их уважение. И еще история с Турцией,смело грозящей закрытием баз.Историй нормальных разговоров всех,кроме нас, с США по моему достаточно.Достаточно,чтобы понять,что мою страну ведут туда ,куда не надо,люди,котрые не способны вести.
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