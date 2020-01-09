США объявили о готовности к переговорам с Ираном

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Вашингтон объявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. Как сообщает агентство Рейтер, соответствующий документ был направлен в Совет Безопасности ООН поспредом США Келли Крафт.

В письме отмечается, что США не хотят "допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или экскалации со стороны иранского режима". США также заявили, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани "оправдано" статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.

Поспред США также подчеркнула, что авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря 2019 года были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".

В начале января Вашингтон провел операцию по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска.