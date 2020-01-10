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В Иране сняли на видео возможный ракетный удар по Boeing

07:06 10.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал в твиттере видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Газета The New York Times сообщила, что видео снято в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Именно в этом районе, отмечает издание, украинский самолет перестал выходить на связь. О том, что это видео снято в этом месте, также подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.

Судя по видеозаписи, когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, но пассажирский лайнер продолжал лететь еще несколько минут. Затем, как следует из других видеозаписей, на которые ссылается NYT, самолет повернул в сторону аэропорта, после чего взорвался и упал.

Ранее в МИД Ирана заявили, что власти согласны на участие представителей других стран в расследовании катастрофы. В ведомстве отметили, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.

Также официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона, допустивших ранее версию о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию расследующему катастрофу комитету.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 15:20
Гость: 囧

А почему молчит начальник транспортного цеха, где он? С 3.01. Израиль на официальном уровне ничего не вякнул. Странно это.
10.01.2020, 15:20
Гость: ABCD

Самолёт упал в меньше чем 12 км от аэропорта, то тесть любое ПВО в районе прекрасно осведомлено о том, что рядом гражданский аэропорт и не о каких ошибках и речи не идёт. Его действительно могли сбить ракетой но не иранской. Слишком чёткое совпадение- США и Израиль до предела уже настроены против Ирана, произошло взаимны военный удар, страны на грани войны. Место катастрофы входит в зону досягаемости как раз американцев со стороны Ирака. И опять как на Донбассе самолёт третей страны оказывается непонятно как упавшим в месте которое готово взорваться новой региональной войной.Вашингтон не смог угрозами и уговорами заставить Иран отказаться от операции «Мученик Сулеймани» и планов изгнать США с Ближнего Востока.
Такую ракету мог пустить и дрон США не пересекая границу Ирана. Моссад мог заложить бомбу на борту. Ирану это точно не было надо. Но и техническая неисправность могла иметь место, подобное с именно "боингом" имело место ранее- взорвался Боинг, точнее его двигатель у которого оборвался из за заводского брака маслопровод и масло начало заливать двигатель из внутри, из за чего его температура моментально повысилась заходя за заводские допустимые пределы. Двигатель взорвался, тогда лопатки турбины пробили корпус, перебили кабели и разрушили крыло с топливными баками.
Ирану нужно создать именно международную комиссию для расследования, сейчас США попытаются завернуть всё на себя.
10.01.2020, 14:53
Гость: укр....

Украинцы остались в Союзе,сегодня бандеровцы и "укропы",на территории бывшей Украины!
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