В Иране сняли на видео возможный ракетный удар по Boeing

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Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал в твиттере видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Газета The New York Times сообщила, что видео снято в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Именно в этом районе, отмечает издание, украинский самолет перестал выходить на связь. О том, что это видео снято в этом месте, также подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.

Судя по видеозаписи, когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, но пассажирский лайнер продолжал лететь еще несколько минут. Затем, как следует из других видеозаписей, на которые ссылается NYT, самолет повернул в сторону аэропорта, после чего взорвался и упал.

Ранее в МИД Ирана заявили, что власти согласны на участие представителей других стран в расследовании катастрофы. В ведомстве отметили, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.

Также официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона, допустивших ранее версию о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию расследующему катастрофу комитету.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.