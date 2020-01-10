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СМИ узнали о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

11:58 10.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Великобритания планирует создать собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза, в рамках которого Лондон сможет блокировать активы людей, подозреваемых в нарушении прав человека. Об этом сообщила Financial Times.

Предполагается, что новый режим вступит в силу после выхода страны из ЕС. После этого будет составлен список людей, чьи активы в Великобритании будут заморожены. Как объяснил глава МИД страны Доминик Рааб, это позволит Лондону действовать более решительно в борьбе с нарушениями прав человека и работать в этом вопросе совместно с США и Канадой.

По словам источников газеты в правительстве, под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи. Они также не исключили, что меры коснутся граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Рааб хочет с помощью нового санкционного режима показать, что после Brexit Британия будет играть глобальную роль на международной арене, пишет FT. При этом министр признал, что Вашингтон и Оттава уже опередили Лондон в применении мер против нарушителей прав человека по «закону Магнитского». Он назван по имени аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, расследовавшего хищения средств из российского бюджета.

«Мы будем тесно сотрудничать с Канадой, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за самые серьезные нарушения прав человека во всем мире», — заявил Рааб.

Темы: Великобритания, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 16:56
Гость: Mr Bean to Анне и всем остальным ответам

Так вы о ком все тут пишите, о грязных политиках и лондонском хулиганье? Или о нормальных англичанах, которые умеют себя вести в обществе, прекрасно разбираются в литературе, искусстве, проявляющие интерес к другим, уважающие ваши интересы и, самое главное, умеющие дружить, самоотверженно и верно. Я имею дело именно с такими англичанами, которые уважают мои интересы, и с которыми я чувствую себя спокойно и безопасно, не опасаясь что мне вонзят нож в спину. Таких друзей, как в Англии, у меня никогда не было в России, были собутыльники, но не друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту. А алкоголики, наркоманы, подлецы и предатели есть везде, и уверяю вас в России их не меньше, чем в той же Англии. Но суть моего поста была не критиковать народ и страну, или о белье их, а упрекнуть всезнаек, которые рассуждают о вещах, о которых не имеют никакого представления, кроме общения в Лондоне с местным хулиганьем. Лондон, - не Англия, и делать выводы от общения с его жителями, значит не уважать себя, и уподобляться злобной критиканам, которых на форут КМ свыше головы.
10.01.2020, 16:39
Гость: наказать элиту

Есть нарушения:незаконная приватизация,воровство и коррупция,заграничные офшоры,бедные работающие и нищие пенсионеры.
10.01.2020, 15:59
Гость: От них

уже наследные принцы убегают.
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