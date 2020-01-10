СМИ узнали о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

11:58

Великобритания планирует создать собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза, в рамках которого Лондон сможет блокировать активы людей, подозреваемых в нарушении прав человека. Об этом сообщила Financial Times.

Предполагается, что новый режим вступит в силу после выхода страны из ЕС. После этого будет составлен список людей, чьи активы в Великобритании будут заморожены. Как объяснил глава МИД страны Доминик Рааб, это позволит Лондону действовать более решительно в борьбе с нарушениями прав человека и работать в этом вопросе совместно с США и Канадой.

По словам источников газеты в правительстве, под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи. Они также не исключили, что меры коснутся граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Рааб хочет с помощью нового санкционного режима показать, что после Brexit Британия будет играть глобальную роль на международной арене, пишет FT. При этом министр признал, что Вашингтон и Оттава уже опередили Лондон в применении мер против нарушителей прав человека по «закону Магнитского». Он назван по имени аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, расследовавшего хищения средств из российского бюджета.

«Мы будем тесно сотрудничать с Канадой, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за самые серьезные нарушения прав человека во всем мире», — заявил Рааб.