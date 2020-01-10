]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны

08:55 10.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

Авторы документа утверждают,  что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".

Таким образом польский парламент "ответил" на недавние высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник. Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. 

В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".

"Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории", — говорится в документе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данное решение польского сейма. "Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", - заявила она, напомнив, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

Она добавила, что если польский Сейм сомневается в решениях трибунала, то надо об этом заявить. В таком случае это будет считаться попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны.

Темы: Польша, Взаимные исторические претензии России и Польши, История Второй мировой войны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2020, 17:25
Гость: кактотак

Когда началась вторая мировая? 1 сентября 1941 года Гитлер начал оккупацию
/////////////////////////////////////
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.
10.01.2020, 17:24
Гость: Чтобы

ещё раз панам врезали по одному месту!
10.01.2020, 17:20
Гость: Чтоб

не было сил плеваться ещё и на русских!
Все комментарии (37)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.