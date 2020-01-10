Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны

08:55

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

Авторы документа утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".

Таким образом польский парламент "ответил" на недавние высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник. Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.

В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".

"Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории", — говорится в документе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данное решение польского сейма. "Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", - заявила она, напомнив, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

Она добавила, что если польский Сейм сомневается в решениях трибунала, то надо об этом заявить. В таком случае это будет считаться попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны.