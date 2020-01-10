В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем

15:30

На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).

Данные подразделения будут отвечать за нейтрализацию возможностей вооруженных сил России и Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы федерального агентства, управляющего делами армии США, Райана Маккарти.

По словам Маккарти, новые спецподразделения смогут осуществлять кибератаки и вести информационную борьбу. Также они смогут наносить удары по морским и наземным целям с помощью различных видов дальнобойного оружия.

Отмечается, что спецподразделения смогут также оперативно получать данные со спутников от Национального управления военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office).

Со ссылкой на Bloomberg РБК пишет, что военная доктрина КНР построена на стратегии противодействия - авианосные ударные группировки США обязаны держаться вдали от китайских берегов. Авианосцы, под угрозой применения противокорабельных ракет дальнего действия, не должны пересекать «первую и вторую цепь островов» (простирается до Гуама, Калимантана и Новой Гвинеи), но появление наземных частей на островах может изменить такой расклад сил, и, по мнению Маккарти, создаст новую парадигму на Тихом океане и позволит «пробить дыру» в обороне Китая.