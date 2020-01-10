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В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем

15:30 10.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
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На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).

Данные подразделения будут отвечать за нейтрализацию возможностей вооруженных сил России и Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы федерального агентства, управляющего делами армии США, Райана Маккарти.

По словам Маккарти, новые спецподразделения смогут осуществлять кибератаки и вести информационную борьбу. Также они смогут наносить удары по морским и наземным целям с помощью различных видов дальнобойного оружия.

Отмечается, что спецподразделения смогут также оперативно получать данные со спутников от Национального управления военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office).

Со ссылкой на Bloomberg РБК пишет, что военная доктрина КНР построена на стратегии противодействия - авианосные ударные группировки США обязаны держаться вдали от китайских берегов. Авианосцы, под угрозой применения противокорабельных ракет дальнего действия, не должны пересекать «первую и вторую цепь островов» (простирается до Гуама, Калимантана и Новой Гвинеи), но появление наземных частей на островах может изменить такой расклад сил, и, по мнению Маккарти, создаст новую парадигму на Тихом океане и позволит «пробить дыру» в обороне Китая.

Темы: Вооружения в мире, Отношения России и США, Отношения США и Китая, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 22:52
Гость: Иван Иваныч

Все логично. Когда американцы оккупировали Украину, нам пришлось делать ряд военно-стратегических шагов, вроде присоединения Крыма и вмешательства в Сирию, чтобы иметь контроль над Черным и средиземными морями, во избежание глобального удара. Теперь это же делают американцы. Вот тут как раз их упрекнуть не в чем. Каждый свою ж.... прикрывает.
10.01.2020, 21:50
Гость: Просто интересно?

Почему "старый" социализм не привел к краху всех врагов СССР, а привел к краху самого СССР? И почему при "новом" социализме, которого никто еще в глаза не видывал и никто не знает, что это за зверь таков, результат будет другим?
10.01.2020, 20:43
Гость: майк

Спросил американца в качалке, как относятся к Трампу. Сказал пополам относятся, он король лакшери. Большинство его личных активов принадлежит лакшери недвижимость,..... открыты декларации.
Как себя будет чувствовать рынок акций, кто будет арендовать и покупать элитку, устраивая корпоративы? в кризис или когда рынок акций подкосит военные действия? Элитку ожидает падение и отрицательная доходность. Активы станут токсичными с обязательными платежами за содержание.
Меньше паники. Китай? Где не задевают лакшери, там по первой части соглашения )
У каждой страны есть аналитики, поумней нас с Вами.
Личное дороже общественного, решения становятся предсказуемы
Путин в оборонке хорош, когда за страну и за нас.
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