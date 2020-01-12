Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал заявление об отставке. "Да, я ушел", - заявил Хаджимба вечером 12 января "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

Ранее стало известно, что в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков.

Ранее о планирующемся приезде Суркова сообщил журналистам первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба. Он объяснил. что визит связан со сложной ситуацией в Абхазии и ее урегулированием.