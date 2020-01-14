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Стали известны подробности первой части торговой сделки между США и КНР

07:45 14.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Первая часть торговой сделки между Китаем и США включает обязательства Пекина по закупке американских товаров из четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги, отмечает издание.

Ранее аналитики прогнозировали, что соглашение будет предусматривать обязательства КНР по закупке американских товаров из трех отраслей.

Предполагается, что подписание сделки состоится на текущей неделе.  Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

Темы: Отношения США и Китая
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