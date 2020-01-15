Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ

16:22

Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил о необходимости реформировать международную коалицию по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ запрещена в России), пишет РИА Новости.

Причиной этого в Иране назвали убийство Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани, который внес существенный вклад в борьбу с ИГ. "Существующая коалиция была использована для убийства наиболее эффективного в борьбе против террористов генерала Касема Сулеймани. Я думаю, что нам нужна новая. Сейчас США своими действиями помогают ИГ", — сказал он.

В начале января Вашингтон провел операцию в Багдаде по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.

Международная коалиция по борьбе с ИГ была организована по инициативе Вашингтона в 2014 году. Кроме Соединенных Штатов, в нее вошли Великобритания, Иордания, Канада, Германия, Франция, Испания, Бельгия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Турция и несколько других государств. Иран не в коалиции, однако тоже заявляет о борьбе с терроризмом.

Боевые действия затронули несколько стран, но основная часть пришлась на Ирак, где ИГ захватило более трети территории.

Спустя три года Багдад объявил о победе над "Исламским государством". При этом разрозненные отряды продолжают устраивать диверсии в разных районах.

После гибели Сулеймани иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск.