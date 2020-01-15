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Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ

16:22 15.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил о необходимости реформировать международную коалицию по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ запрещена в России), пишет РИА Новости

Причиной этого в Иране назвали убийство Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани, который внес существенный вклад в борьбу с ИГ. "Существующая коалиция была использована для убийства наиболее эффективного в борьбе против террористов генерала Касема Сулеймани. Я думаю, что нам нужна новая. Сейчас США своими действиями помогают ИГ", — сказал он.

В начале января Вашингтон провел операцию в Багдаде по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.

Международная коалиция по борьбе с ИГ была организована по инициативе Вашингтона в 2014 году. Кроме Соединенных Штатов, в нее вошли Великобритания, Иордания, Канада, Германия, Франция, Испания, Бельгия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Турция и несколько других государств. Иран не в коалиции, однако тоже заявляет о борьбе с терроризмом.

Боевые действия затронули несколько стран, но основная часть пришлась на Ирак, где ИГ захватило более трети территории.

Спустя три года Багдад объявил о победе над "Исламским государством". При этом разрозненные отряды продолжают устраивать диверсии в разных районах.

После гибели Сулеймани иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. 

Темы: Отношения США и Ирана, Иран, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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15.01.2020, 17:07
Гость: Иран предложил

Да вовсе не Иран!А Россия.Неужели это не видно невооруженным взглядом?Американское оружие по микроклимату все вядят,а очевидное не видимо.
15.01.2020, 16:56
Гость: gvozd

вообще то такая коалиция уже есть.
иран, сирия и рф Единственные кто воевал с игил.
тут надо Осозновать с Кем на самом деле будет воевать такая коалиция..
кто Создал, Вооружал, Лечил, Тренировал и Спасал игил?
это израиль, педостан, турция, британия, франция, катар, саудовская аравия, эмираты.
укрорейх, болгария и даже сербия.. были замешаны в поставках оружия игилу на американские деньги.
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