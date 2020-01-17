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Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

08:00 17.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Одиннадцать американских военных пострадали при обстреле Иранам военных баз США в Ираке. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), пишет РИА Новости.

Ранее власти США заявляли, что при атаке Ирана на военные базы в Ираке никто из военных не пострадал, тогда как местные СМИ писали о том, что травмы могли получить порядка 80 человек. 

Позже издание Defense One со ссылкой на свои источники в военных кругах сообщило об 11 пострадавших. У них, в частности, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Сейчас они проходят лечение в госпиталях в Кувейте и Линдштуле в Германии. 

"Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы", — цитирует РИА Новости представителя CENTCOM капитан Билл Эрбан.

Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.
 

Темы: Отношения США и Ирана, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2020, 11:34
Гость: stalker

Мало. А что до "сотрясения мозга", то это просто смех. Где-то рядом рвануло и у америкосов уши сразу заложило. И, не мудрствуя лукаво и наделав в штаны, они в госпиталь тут же легли. На всякий случай.
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