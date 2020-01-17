Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

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Одиннадцать американских военных пострадали при обстреле Иранам военных баз США в Ираке. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), пишет РИА Новости.

Ранее власти США заявляли, что при атаке Ирана на военные базы в Ираке никто из военных не пострадал, тогда как местные СМИ писали о том, что травмы могли получить порядка 80 человек.

Позже издание Defense One со ссылкой на свои источники в военных кругах сообщило об 11 пострадавших. У них, в частности, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Сейчас они проходят лечение в госпиталях в Кувейте и Линдштуле в Германии.

"Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы", — цитирует РИА Новости представителя CENTCOM капитан Билл Эрбан.

Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

