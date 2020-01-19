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Свыше 220 демонстрантов пострадали в столкновениях с полицией в Ливане

12:28 19.01.2020

Более 220 человек пострадали в результате вспыхнувших в центре ливанской столицы в субботу столкновений между полицейскими и активистами протестного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на издание An-Nashra. По данным представителя Ливанского общества Красного Креста, свыше 80 демонстрантов были доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте.

Фото с сайта elnashra.com

В рядах силовиков также десятки раненых. Пострадавшие полицейские, попавшие в больницы, подверглись нападениям сторонников протестующих. Исполняющая обязанности главы МВД республики Райя аль-Хасан назвала такие расправы "абсолютно неприемлемыми".

Ситуация в центре Бейрута сейчас полностью контролируется армейскими патрулями и силами безопасности. Зачинщики беспорядков задержаны, ими оказались прибывшие с севера Ливана в столицу радикальные элементы.

Демонстранты пытались прорваться на площадь, где находится парламентский дворец, чтобы потребовать роспуска законодательного органа власти, но встретили отпор. Не добившись своей цели, радикалы начали бить витрины офисов и магазинов, крушить рекламные щиты, вырывать деревья и устраивать поджоги. В результате сильный пожар вспыхнул рядом с католическим собором Святого Георгия, который потушили пожарные команды.

Новая волна уличных акций в Бейруте началась во вторник после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения.

Продолжающиеся в Ливане третий месяц массовые акции протеста привели к отставке 29 октября прошлого года главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет экс-министру образования Хасану Диабу. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются проведения досрочных выборов.

Темы: Ливан, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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19.01.2020, 16:18
Гость: Главное

чтоб в самом пиндостане не случилось такой беды, а то эти удоды вместе с собой весь мир потащат.
19.01.2020, 15:16
Гость: Бяда!

Что пиндосы клятые делают.
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