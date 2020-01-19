Советник Трампа по России ушел в отставку, сообщают СМИ
Белый дом. Фото с сайта Pixabay.com
Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик ушел в отставку, сообщило агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что против него велось расследование, связанное с безопасностью. Пик должен был ехать с Трампом на экономический форум в Давос на следующей неделе, пишет РИА Новости.
Эндрю Пик возглавил подразделение по отношениям с Европой и Россией СНБ США в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.