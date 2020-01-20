Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

07:55

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим засекли три небольших беспилотника, приближавшихся к базе с северо-востока.

"Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы", - сообщили в Минобороны, добавив, что пострадавших или материального ущерба базе нет.

Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

В последний раз российская авиабаза подвергалась нападениям в конце декабря. Тогда средствами ПВО были сбиты два беспилотника.