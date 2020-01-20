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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

07:55 20.01.2020
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим засекли три небольших беспилотника, приближавшихся к базе с северо-востока.

"Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы", - сообщили в Минобороны, добавив, что пострадавших или материального ущерба базе нет. 

Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме. 

В последний раз российская авиабаза подвергалась нападениям в конце декабря. Тогда средствами ПВО были сбиты два беспилотника.

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 11:06
Гость: странно

Ведь боевиков российское руководство в Сирии давно победило.
20.01.2020, 09:13
Гость: Время Ч.

На фотографии фото от балды из Вики. На них обращать внимание нет смысла. Думаю такой же большой ударный беспилотник сбить тоже не проблема.
20.01.2020, 08:15
Гость: ?

На фотографии небольшой беспилотник боевиков?
Все комментарии (4)
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