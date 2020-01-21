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Три ракеты упали в районе американского посольства в Багдаде

14:44 21.01.2020
Стоп-кадр из видео

Три ракеты упали в районе американского посольства в «зелёной зоне» в Багдаде. Об этом сообщает Владимир Соловьев со ссылкой на свой источник.

По его словам, из американского посольства слышны сигналы воздушной тревоги. Данных об ущербе и пострадавших пока нет.

Напоминаем, что в начале января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада в районе посольств и госучреждений Ирака. Одна из них взорвалась у американской дипмиссии.

Источник: Телеграм канал Соловьева
 

Темы: Ирак, США
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 16:14
Гость: Алексей

Дело идёт у войне с Ираном. Одни и теже ходы используются. От Вьетнамской до Иракской войны. То Саддам стрелял теперь шириатское духовенство Ирана.

Не проблема России конечно, но вот если будет война с Ираном все эти беженцы побегут в Азербайджан. Что будет головной болью для армии РФ.
21.01.2020, 15:29
Гость: stalker

В Интернет были опубликованы ролики по результатам проведения этой "атаки". Лично у меня вообще возникли сомнения, а была ли она ? На видео не заметно никаких разрушений. Показывают какие-то небольшие воронки, которые остаются после минометного обстрела. Рядом располагаются машины, но ни на одной из них даже пробоин от осколков не видно. Тоже самое на стенах зданий и на заборах. Так был ли обстрел ?
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