Три ракеты упали в районе американского посольства в Багдаде

14:44

Три ракеты упали в районе американского посольства в «зелёной зоне» в Багдаде. Об этом сообщает Владимир Соловьев со ссылкой на свой источник.

По его словам, из американского посольства слышны сигналы воздушной тревоги. Данных об ущербе и пострадавших пока нет.

Напоминаем, что в начале января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада в районе посольств и госучреждений Ирака. Одна из них взорвалась у американской дипмиссии.

Источник: Телеграм канал Соловьева

