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Владимир Путин открыл в Израиле стелу «Свеча памяти»

23:35 23.01.2020
Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти". Он установлен в парке Сакер в центре Иерусалима. 

На 9-метровой стеле выбита надпись: "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". А у подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около 2 миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда", передает телеканал "Россия 24".

Визит Владимира Путина в Израиль приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Он уже побеседовал с президентом Израиля Реувеном Ривлином и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Российский лидер призвал противостоять антисемитизму и любым проявлениям ксенофобии. Владимир Путин также выступи в качестве главного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

Темы: Израиль, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 00:12
Гость: Он плачет в Израиле,

а в России от него.
24.01.2020, 00:11
Гость: Наш пострел

везде поспел.
23.01.2020, 23:46
Гость: Видали мы,

как он там взрыднул.
Что же он так перед еврейцами стелется?
Меня терзают смутные сомнения, он, часом, не из "них"?
Все комментарии (4)
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