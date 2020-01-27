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НАТО отрепетирует условную войну будущего 2028 года у границ России

14:11 27.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Силы НАТО намерены отрепетировать у границ России условную войну будущего 2028 года. Уже начались самые масштабные за последние 25 лет маневры по переброске войск из США в Европу.

Как сообщают «Известия», основные учения пройдут в странах Балтии, Грузии и Польше. В них примут участие свыше 36 тысяч военнослужащих, которые будут отрабатывать использование в «войне будущего» экспериментальных стратегий и новейшей боевой техники.

Сосредоточение сил будет идти с февраля по апрель, а сами учения продлятся до июля.

Сценарий учений предполагает, что в 2028 году произойдет условный конфликт с неназванным, но близким по силам НАТО противником. К традиционному противостоянию на море, суше и в воздухе также добавится противоборство в киберпространстве и космосе.

«Такие масштабные учения серьезно накалят обстановку, - рассказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. - Тем более что основные мероприятия пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии, которые не только граничат с Россией, но и отличаются недружественным отношением к нашей стране».

Также отмечается, что такие учения США сделают ежегодными.

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 22:43
Гость: Гжегож Бженчишчикевич из Хжоншчижевошчице

Число пиндоских ветеранов вьетнамской компании, покончивших жизнь самоубийством после войны, зачастую оценивается в 100—150 тыс. человек (то есть больше, чем погибло на войне)...
27.01.2020, 22:21
Гость: blog2038,.

В прошлом году уже были учения на границе с НАТО.
27.01.2020, 22:19
Гость: blog2038,.

Так потом китайцев не выгнать будет.
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