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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

08:45 27.01.2020
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Фото с сайта 24tv.ua
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Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "ас-Сумария".

По данным телеканала, "в настоящий момент вертолеты эвакуирует находящихся на территории посольства США людей".

Ранее сообщалось о том, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии.

"Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов. В частности, вечером 20 января ракеты упали вблизи американского посольства, тогда обошлось без жертв и разрушений.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма посольства.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, которые в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.

Темы: Багдад, США
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 09:30
Гость: Поручик

Конфликт Штатов с Ираном далеко не исчерпан взаимные обстрелы это только начало. Штаты готовят мощный военный ответ для Ирана сейчас идет подготовка, хотят закидать Иран ракетами и бомбами.
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