Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

08:45

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "ас-Сумария".

По данным телеканала, "в настоящий момент вертолеты эвакуирует находящихся на территории посольства США людей".

Ранее сообщалось о том, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии.

"Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов. В частности, вечером 20 января ракеты упали вблизи американского посольства, тогда обошлось без жертв и разрушений.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма посольства.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, которые в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.