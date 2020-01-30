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Ветер уничтожил часть стены Трампа на границе США и Мексики

12:27 30.01.2020
Стена Трампа
Скриншот с YouTube
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Часть недостроенной пограничной стены между США и Мексикой рухнула из-за сильного ветра, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования Соединенных Штатов.

По словам пограничников, ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону.

"К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице", - добавили они.

Отмечается, что мексиканцы быстро собрали унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году. Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это "сработает лучше".

Темы: США
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 16:46
Гость: Один мост

по цене 10.
30.01.2020, 16:35
Гость: Непонятливым

Пиндосию "сдувают"!
30.01.2020, 16:20
Гость: да

эти заборы-стены, замки-запоры, рвы - канавы для честных людей.
Все комментарии (13)
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