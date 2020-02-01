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Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

12:34 1.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза. В пятницу ровно в 23:00 по местному времени (2:00 мск субботы) членство Великобритании в европейском сообществе, продлившееся 47 лет, официально завершилось.

Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 млн голосов (52% против 48%) высказались за выход из ЕС.

За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях. "Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения", - приводит слова Джонсона ТАСС.

По мнению премьера, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. "Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень", - сказал он.

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот 11-месячный отрезок времени был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit.

В это время королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого "развода" не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Темы: Brexit, Великобритания
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Комментарии читателей
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01.02.2020, 22:12
Гость: blog2038,.

Это не путаница, это полное незнание и непонимание того как всё работает "там".
01.02.2020, 22:07
Гость: blog2038,.

Ну и ахинея - "армия ЕС" и прочие глупости.
Кстати вы когда нибудь видели цирковую лошадку которая еле-еле смогла выучить один единственный трюк - скучно, не правда ли.
Вот так выглядите вы и ваши "ивгеи".
01.02.2020, 21:10
Гость: Сердечник

ирландия и шотландия что-то не слишком в восторге от этого
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