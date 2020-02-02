Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

19:08

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в интервью телеканалу «112 Украина», что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Саакашвили убежден, что без корректировки политической системы в стране начнет развиваться сепаратизм.

«Главное, что наши чиновники должны понять, что нет времени. 3% роста и — дальше сохранение ситуации, опять всё пролетит в трубу. Нет у Украины времени», — приводят слова Саакашвили «Известия».

Саакашвили подчеркнул, что сейчас у местных олигархов появились частные армии. Это, по его словам, касается мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Харькова Геннадия Кернеса. «Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — заявил он.