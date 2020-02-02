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Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

19:08 2.02.2020
Фото с сайта rustavi2.ge

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в интервью телеканалу «112 Украина», что Украина рискует развалиться на несколько государств. 

Саакашвили убежден, что без корректировки политической системы в стране начнет развиваться сепаратизм.

«Главное, что наши чиновники должны понять, что нет времени. 3% роста и — дальше сохранение ситуации, опять всё пролетит в трубу. Нет у Украины времени», — приводят слова Саакашвили «Известия».

Саакашвили подчеркнул, что сейчас у местных олигархов появились частные армии. Это, по его словам, касается мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Харькова Геннадия Кернеса. «Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — заявил он.

Темы: Украина, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 02:46
Гость: blog2038,.

Так "рискует развалиться" или "предсказал распад"?
03.02.2020, 01:52
Гость: Алексей

Саакашвили сотрудник ЦРУ получающий/вший 200,000 долларов в год. И если мне память не изменяет тратявший 50,000 евро в месяц на его кокоиновую зависимость. Сколько он получил денег от Американских фондов тоже не ясно. Но человек носящий по 15-30,000 евро костюмы вряд-ли может себя называть честным грузином.

Другое дело что он в частных разговорах часто упоминал что на Украине и в Грузии нужны Сталинские методы наведения порядка. Где-то это есть правда но как же тогда демократия и по западному образцу?. Тут Мишико, уже сам заговорился.

Армия у Кернеса?
03.02.2020, 01:02
Гость: А. В.

Не 7-8, а 4-5 лет.
Но, однако!
В данном случае распад прогнозирует не противник самостийничества, а его союзник.
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