Украина будет требовать увеличения компенсаций жертвам сбитого Boeing

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Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недостаточной сумму компенсации семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Как рассказал Зеленский телеканалу ТСН, Иран предложил выплатить каждой семье по 80 тысяч долларов, однако по мнению главы Украины эта сумма "очень мала".

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тысяч долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тысяч долларов - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - заявил Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Украина намерена потребовать от Ирана передать "черные ящики" разбившегося под Тегераном самолета, несмотря на приглашение иранской стороной украинских специалистов к участию в совместной их расшифровке. По словам президента Украины, они опасаются того, что расшифровка не будет правдивой или же они вообще не смогут расшифровать ящики и откажутся их отдавать.

"Я считаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, должны иметь мандат, чтобы в случае полной нерасшифровки на месте, они смогут забрать "черные ящики". Для нас это очень важно", - заявил он, добавив, что Иран понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств сбивания лайнера, чем было в самом начале.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (девять из них - члены экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к катастрофе украинского лайнера, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.