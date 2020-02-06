В Киеве проходит митинг против закона о продаже земли

13:00

В Киеве у здания Верховной рады проходит митинг против законопроекта об открытии рынка земли с 1 октября.

Организаторы митинга - представители "Свободы" и "Батькивщины", сообщает издание "Страна.ua". На плакатах собравшихся видны надписи: "Нет продаже земли", "Долой продажу", "Мать и землю не продают", "Продажа земли - геноцид народа".

На площади Конституции перед Верховной радой Украины собралось около тысячи митингующих, люди продолжают прибывать.

Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, напоминает РИА Новости. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.

Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.