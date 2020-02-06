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В Киеве проходит митинг против закона о продаже земли

13:00 6.02.2020
Фото: Страна.ua

В Киеве у здания Верховной рады проходит митинг против законопроекта об открытии рынка земли с 1 октября. 

Организаторы митинга - представители "Свободы" и "Батькивщины", сообщает издание "Страна.ua". На плакатах собравшихся видны надписи: "Нет продаже земли", "Долой продажу", "Мать и землю не продают", "Продажа земли - геноцид народа".

На площади Конституции перед Верховной радой Украины собралось около тысячи митингующих, люди продолжают прибывать.

Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, напоминает РИА Новости. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.

Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.

Темы: Украина, Законотворческая деятельность в мире
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 20:36
Гость: Да

Говорят, разрешат продавать землю только украинцам :)

Смешно... ну, тогда скупят бандиты и уже они продадут иностранцам...
06.02.2020, 20:32
Гость: Alex203

"у вас на чужую слюна пенется"
*
Вы абсолютно необъективны. Это для "гидной" Украины земли, которые уходят в процессе декоммунизации (который проводит также Украина) - являются чужими. Вечно у вас кто то виноват.
06.02.2020, 19:39
Гость: Да

Не преувеличивай, бандеровец...русские уже почти равнодушны к окраине...а вы свою землю уже потеряли, и если вдруг кто-то спасется, это будет единственная земля в мире, принадлежащая хохлам..
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