Абэ принял приглашение на Парад Победы в Москве

13:19

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял приглашение России посетить праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. По его словам, страны планируют встречу господина Абэ и российского президента Владимира Путина 8 или 10 мая.

Ранее Абэ сообщил, что намерен продолжать и углублять диалог с Россией для заключения в дальнейшем мирного договора на условиях, выгодных для обеих сторон.

Несмотря на многолетние переговоры Токио и Москвы, мирный договор между странами до сих пор не заключен. Основным предметом спора остается принадлежность Южных Курил. Определенным прогрессом в развитии японо-российских переговоров стала первая туристическая поездка японцев на оспариваемые Токио острова, которая состоялась осенью 2019 года.