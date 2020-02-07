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Абэ принял приглашение на Парад Победы в Москве

13:19 7.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял приглашение России посетить праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. По его словам, страны планируют встречу господина Абэ и российского президента Владимира Путина 8 или 10 мая.

Ранее Абэ сообщил, что намерен продолжать и углублять диалог с Россией для заключения в дальнейшем мирного договора на условиях, выгодных для обеих сторон.

Несмотря на многолетние переговоры Токио и Москвы, мирный договор между странами до сих пор не заключен. Основным предметом спора остается принадлежность Южных Курил. Определенным прогрессом в развитии японо-российских переговоров стала первая туристическая поездка японцев на оспариваемые Токио острова, которая состоялась осенью 2019 года.

Темы: Япония, Отношения России и Японии, Память о Великой Отечественной войне, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 18:56
Гость: совет

Закусывать фальсифиц. курятиной и пить вискарь Владикавказского производства, и "пусть вас не волнует этих глупостей". Как советовал покойный Беня Крик(Одесские рассказы) опять же покойному папаше в ответ на беспокойство последнего: "Беня... мине здается, что у нас горит сажа". Горел полицейский участок, новый начальник которого наметил провести облаву "сегодня". А "сегодня" была свадьба у сестры Бени. Да...
07.02.2020, 18:47
Гость: уточнение

Росиянцам желательно для их блага не влазить в вопросы, которыми оне никогда не занимались. В советской пропаганде как характеризовалась Япония? Как "милитаристская", агрессивная, но термин "фашизм" не встречается. Или прямо. Т.е. там другая ситуация. Япония не поддерживала Германию в ее войне в Европе, настаивая исключительно на антисоветской направленности т.н. Аникоминтерновского Пакта(Соглашение против Коммунистического интернационала", 25 ноября 1936 года), на борьбе против коммунизма и большевизма. Думается, исходя из читанного на разных форумах, в РФ должно быть много индивидов, одобряющих это Соглашение, просто дебильность в медицинском смысле не предусматривает способности логически мыслить. Союз между Японией, Германией и Италией не сложился. Проект пакта о консультациях и взаимопомощи (1938 г.) подписан не был.Сами разберетесь, почему. А "Стальной"(Пакт о дружбе и союзе между Германией и Италией" ,22 мая 1939 г.) - был. Он предусматривал содействие Сторон в случае любой войны, начатой ими или одной из них.Проект 38 г. - только в случае неспровоцированного нападения третьей стороны. Да, о "Стальном": много п...т антикоммунисты о "Союзе" тоталит. диктаторов, подсказываю: надо найти скрываемый до сих пор "Пакт о союзе между Германией и СССР" от 23 августа 39г. Где-то же его прячут. Да, нацисты не смогли, кстати, скрыть свое чувство расового превосходства над японцами. Не все однозначно, что не отрицает агрессивную полит. Я. против СССР.
07.02.2020, 17:09
Гость: Юляша

Этих - одного в клетке,он военный преступник,а зелика в клоунских штанах и на шесте верхом :)
Иначе никак.
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