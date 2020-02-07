Помилованная президентом РФ Наама Иссахар подаст жалобу на Россию в ЕСПЧ

19:59

Адвокаты помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением намерены подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью отмены отмены приговора своей подзащитной и признания ее невиновной, сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении ее адвокатов, приговор в отношении гражданки Израиля оценивается стороной защиты как "незаконный и неправосудный, повлёкший осуждение невиновной".

"Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании", - сообщила защита девушки.

Помилование Иссахар не означает восстановления ее нарушенных прав, полагают адвокаты.