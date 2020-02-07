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Помилованная президентом РФ Наама Иссахар подаст жалобу на Россию в ЕСПЧ

19:59 7.02.2020
Наами Иссахар. Фото из соцсетей
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Адвокаты помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением намерены подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью отмены отмены приговора своей подзащитной и признания ее невиновной, сообщает ТАСС

Как отмечается в заявлении ее адвокатов, приговор в отношении гражданки Израиля оценивается стороной защиты как "незаконный и неправосудный, повлёкший осуждение невиновной".

"Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании", - сообщила защита девушки.

Помилование Иссахар не означает восстановления ее нарушенных прав, полагают адвокаты.

Темы: Россия, Израиль, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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08.02.2020, 03:45
Гость: Виктор.Красноярск.

Да действительно дурак , да нет ДЭБИЛ.
08.02.2020, 03:39
Гость: Виктор.Красноярск.

Размечтался . Опустят как раз Россию и присудят выплату компенсации , а ЛОХИ РЕЖИМНЫЕ ВЫПЛАТЯТ.
08.02.2020, 03:35
Гость: Виктор.Красноярск.

Согласен , пусть вова платит из собственного кармана. Прочитал новость и смеялся, с нашими режимными ЛОХАМИ только так и надо поступать. Этого и следовало ожидать , но ЛОХАМ всё нипочём .
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