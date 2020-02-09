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Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

09:58 9.02.2020
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Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима. 

Злоумышленник был убит в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался от стражей порядка более 17 часов. Начальник национальной полиции Пол Ген Чактип Чайинда подтвердил, что военного убили, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

В полиции установили личность стрелка — это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак. 

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал основной мотив военнослужащего. Премьер считает, что основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым, пишет ТАСС.

"Это был личный конфликт из-за сделки с домом", - уверен премьер. Он добавил, что противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.

Прают Чан-Оча также сообщил, что, по уточненным данным, "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения". Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны.

Темы: Таиланд, Происшествия в мире
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09.02.2020, 13:34
Гость: Белая Русь

Сделки с землей не бывают выгодными.
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