Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

09:58

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима.

Злоумышленник был убит в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался от стражей порядка более 17 часов. Начальник национальной полиции Пол Ген Чактип Чайинда подтвердил, что военного убили, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

В полиции установили личность стрелка — это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал основной мотив военнослужащего. Премьер считает, что основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым, пишет ТАСС.

"Это был личный конфликт из-за сделки с домом", - уверен премьер. Он добавил, что противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.

Прают Чан-Оча также сообщил, что, по уточненным данным, "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения". Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны.