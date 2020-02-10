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В Киеве предложили убрать герб СССР с монумента «Родина-мать»

06:44 10.02.2020
Памятник Родина-мать в Киеве
Фото с сайта culture.ru
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В Киеве предложили демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать". С соответствующим предложением выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире местного телеканала ObozTV.

По его словам, сам монумент сносить не планируется. "Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", - пояснил он. 

А вот убрать герб Советского союза, по его словам, "вполне возможно с технической точки зрения". "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моего срока должности все это было сделано цивилизованным способом", - сказал Дробович, добавив, что убрать герб нужно без лишнего привлечения внимания. "Просто спокойно сделать дело", - резюмировал он.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Темы: Киев, Борьба за сохранение советских памятников в странах б. СССР, Исторические памятники в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 11:32
Гость: Иван

Да, братцы, больно... . Но, с другого боку, в 37, Каганович уничтожая храм Христа Спасителя, тоже небось больно делал Русским людям... ?! А сколько храмов было по всей России...! Да уж, что посеешь, то пожнёшь.
Грехи, хоть в землю закопай
Их плод презренный,
Когда-нибудь предстанут
Пред вселенной... !
10.02.2020, 11:21
Гость: Киевскому и его единомышленникам

Ну вот отбойными молотками снесут Герб СССР с памятника.
А тебе от этого будет легче? Жизнь твоя в Киеве (верней в Кыиеве) станет лучше?

У вас ХОХЛОВ такая бесовщина в головах, что вы даже не осознаёте что вы творите и это даже заложено в ваших символах.
Смотри.

1. Флаг Украины - Флаг Дауна (точно совпадает по цветам).
2. Герб Украины - ошибка 404 (в компьютере отсутствие страницы, т.е. по аналогии отсутствие страны)
3. Гимн Украины начинается: "Щэ не вмерла Украина..", т.е. подразумевается, что Украина ещё не умерла, но уже находится в предсмертном состоянии.
4. Главное приветствие Украины - Бандеровское приветствие_ "Слава Украине, Героям Слава". А т.к. нацист Бандера и гауляйтер СС Шухевич являются официально героями Украины, то по факту приветствие может звучать так: "Слава Украине, Фашистам Бандере и Шухевичу Слава". Т.е данное приветствие вполне соответствует нацистскому приветствию Германии 1933 - 1945 "Х--ЛЬ Г...Р, З..Г Х..ЛЬ".
10.02.2020, 11:16
Гость: нечего на зеркало пенять

Когда сами первые спустили флаг Победы,водрузив на его место власовский триколор.Когда непрерывным потоком с телеэкранов льются ушаты помоев на советское прошлое.
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