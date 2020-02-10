В Киеве предложили убрать герб СССР с монумента «Родина-мать»

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В Киеве предложили демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать". С соответствующим предложением выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире местного телеканала ObozTV.

По его словам, сам монумент сносить не планируется. "Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", - пояснил он.

А вот убрать герб Советского союза, по его словам, "вполне возможно с технической точки зрения". "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моего срока должности все это было сделано цивилизованным способом", - сказал Дробович, добавив, что убрать герб нужно без лишнего привлечения внимания. "Просто спокойно сделать дело", - резюмировал он.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.