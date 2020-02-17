«Небоскребы из черепов русских военных»: зачем турки грозят нашему послу

Из-за постоянных угроз турок в адрес посла Алексея Ерхова все здание турецко-российских отношений может оказаться под вопросом

Алексей Ерхов. Фото с сайта theins.ru

Посол России в Турции Алексей Ерхов пожаловался на регулярные угрозы, получаемые им лично, а также направленные в адрес всей Российской федерации.

«Что касается угроз: мы говорили достаточно о них, и даже обнародовали наиболее одиозные, - рассказал посол каналу «Звезда». – Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее.

Алексей Ерхов старается не нагнетать ситуации и панических настроений: «По нашим ощущениям, информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено. Я думаю, это следствие проявленного к теме общественного внимания. Тем, кто это делает, мы признательны, это важно».

Вместе с тем, посол призывает отнестись к угрозам со всей серьезностью.

«Кто-то скажет, это люди выпустят пар и пойдут дальше, кто-то скажет, что это демократия. С этим нельзя не согласиться. В то же время подобные действия недопустимы, потому что речь идет не о посольстве или после, а о России и всех ее представителях», - заявил Ерхов.

Лично за себя Ерхов отнюдь не беспокоится, однако настроен решительно: «Почему недопустимы угрозы? Потому что угрозы в адрес России сами по себе являются фактором радикализации общественных настроений - их читают и воспринимают. Те, кто их пишут, могут не вполне отдавать себе отчет в запуске цепной реакции ксенофобии, злобы и ненависти, которая может найти практическое проявление. Многие специалисты вспоминают, что та информационно-пропагандистская обстановка, которая сложилась в последние дни, напоминает ситуацию, которая была пять лет назад, и мы помним, чем это кончилось».

Алексей Ерхов четко объяснил, почему такие угрозы недопустимы: «В этих вопросах нужна крайняя осторожность и крайняя щепетильность, нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами. Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений, а это очень большой и важный комплекс взаимосвязей, который кропотливо выстраивался усилиями десятков тысяч человек, начиная с президентов, внесших немалый личный вклад в развитие двусторонних связей. Имеются существенные достижения и потенциал для их развития. Наши страны нужны друг другу, наши страны заинтересованы друг в друге, и мы этот потенциал должны сохранить и преумножить».

Ранее Ерхов уже жаловался на угрозы в свой адрес из-за столкновений турецких и сирийских военных в Идлибе, напоминает РБК. Свистопляску в турецких соцсетях он назвал «ужасным безумием». Ерхов также напомнил об убийстве в 2016 году своего предшественника Андрея Карлова: в спину дипломата выстрелил турецкий полицейский, который выкрикивал призывы «не забывать Сирию». В результате спецоперации преступник был убит.

Чем же вызваны усилившиеся угрозы в адрес нашего посла? Несколько дней назад мы сообщали, что 12 февраля президент Турции Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в беспрецедентно жесткой форме публично обвинил Москву и Дамаск в массовой гибели мирных граждан в сирийской провинции Идлиб.

«Турция полна решимости вывести войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации в Идлибе. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба», - отметил Эрдоган.

Далее последовал категорический ультиматум Анкары: немедленно остановить успешное наступление Сирийской арабской армии (САА) в провинции. Более того - отвести ее на исходные позиции. Срок - до конца февраля.

В противном случае турецкий президент пригрозил атаковать правительственные войска Асада даже «вне идлибской зоны деэскалации». Иными словами - по всей территории Сирии.