Владимир Путин сменил посла России в Венесуэле

18:25

Президент РФ Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Нынешний посол, Владимир Заемский, от занимаемой должности освобожден отдельным указом.На этом посту он прослужил почти 11 лет. По совместительству он также являлся послом в Республике Гаити и Доминиканской Республике.

Мелик-Багдасаров сопровождал министра иностранных дел Сергея Лаврова в его февральском латиноамериканском турне. Его в качестве преемника Заемского называл «Коммерсант» и источники РБК. Ранее Мелик-Багдасаров служил советником-посланником в посольстве в Испании и первым секретарем российского посольства в Аргентине.

Большинство стран Латинской Америки и Запада признают легитимным президентом Венесуэлы лидера оппозиции, Хуана Гуаидо, который провозгласил себя временным президентом в начале 2019 года. Николаса Мадуро легитимным главой страны признают Россия и Китай.