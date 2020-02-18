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Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

11:23 18.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Главный врач госпиталя "Учан" в Ухане во вторник утром умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее о смерти Лю Чжимина вечером 17 февраля сообщала местная газета "Жэньминь Жибао", однако позднее информация о смерти была опровергнута. Власти города заявляли, что врачи по-прежнему борются за его жизнь.

Во вторник Центральное телевидения Китая сообщило, что Лю Чжимин, несмотря на все усилия его коллег, скончался в 10.30 по местному времени. Врачу был 51 год, он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от коронавируса.

Больница "Учан", где работал Лю Чжимин, стала одной из первых специализированных учреждений, которая начала принимать зараженных новым типом коронавируса. Ее штат насчитывает 966 человек.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 17:30
Гость: Умер на боевом посту

Царство ему небесное
18.02.2020, 16:10
Гость: Медбрат

А в РФ главврач такой больницы там бы вообще не появлялся в разгар эпидемии, руководил бы из дома дистанционно или в отпуск ушел. Ведущие врачи всегда так поступают в разгар эпидемии гриппа днем со гнем не найдешь никого все в отпусках или отгулах, а оставшийся младший медперсонал переходит на усиленную спиртотерапию. Российским врачам свое здоровье на много важнее чем больные, пусть хоть все передохнут и никакие реформы не помогут.
18.02.2020, 15:33
Гость: евразиец

Да блудник будет дальше сожительствовать. Пользоваться глупышками.
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