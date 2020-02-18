Украина выставила на продажу три порта в Черном море

09:10

Три государственных морских порта Украины ("Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"), которые имеют выход к Черному морю, были внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более 300 предприятий в Фонд госимущества для их дальнейшей приватизации.

В Фонде отметили, что данные объекты являются очень убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату заработной платы своим работникам.

"Наша задача – найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов", - заявили в организации.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства ранее заявил, что целью приватизации является "привлечение инвестиций для развития предприятий и создание новых рабочих мест".

В первом квартале 2020 года Фонд госимущества Украины планирует объявить более 200 аукционов. Для этих целей уже запустили виртуальную комнату данных, где потенциальный покупатель сможет ознакомиться с основной документацией объектов.

В украинском правительстве рассчитывают, что это поможет упростить доступ к информации и сделать процесс приватизации более прозрачным.