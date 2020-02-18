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Украина выставила на продажу три порта в Черном море

09:10 18.02.2020
Фото с сайта argumentua.com
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Три государственных морских порта Украины ("Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"), которые имеют выход к Черному морю, были внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более 300 предприятий в Фонд госимущества для их дальнейшей приватизации.

В Фонде отметили, что данные объекты являются очень убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату заработной платы своим работникам.

"Наша задача – найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов", - заявили в организации.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства ранее заявил, что целью приватизации является "привлечение инвестиций для развития предприятий и создание новых рабочих мест".

В первом квартале 2020 года Фонд госимущества Украины планирует объявить более 200 аукционов. Для этих целей уже запустили виртуальную комнату данных, где потенциальный покупатель сможет ознакомиться с основной документацией объектов.

В украинском правительстве рассчитывают, что это поможет упростить доступ к информации и сделать процесс приватизации более прозрачным.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 13:33
Гость: ищут простаков

Эти три украинских порта без работающей железной дороги никому не нужны.
18.02.2020, 13:02
Гость: Бтр

Надо было само море выставить на продажу, со всеми впадающими в него реками.
18.02.2020, 12:54
Гость: Сердечник

ага один стерлигов свой родной
Все комментарии (18)
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