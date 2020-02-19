Эрдоган пригрозил «в любой момент» начать военную операцию в Идлибе

14:27

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало военной операции в сирийском Идлибе - вопрос времени, пишет "Интерфакс".

"Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам", - заявил Эрдоган. По его словам, у Дамаска "остались считанные дни" для того, чтобы "прекратить агрессию" в Идлибе.

"Это - наше последнее предупреждение", - добавил он, подчеркнув, что "Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона".

Эрдоган также отметил, что ни одна из встреч по урегулированию ситуации в Идлибе, которые ранее проводили Россия и Турция, не принесла ощутимых результатов.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках при поддержке российских ВКС на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе.

Эрдоган ранее требовал от Дамаска отвести войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе до конца февраля, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.