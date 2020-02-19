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Эрдоган пригрозил «в любой момент» начать военную операцию в Идлибе

14:27 19.02.2020
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало военной операции в сирийском Идлибе - вопрос времени, пишет "Интерфакс". 

"Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам", - заявил Эрдоган. По его словам, у Дамаска "остались считанные дни" для того, чтобы "прекратить агрессию" в Идлибе.

"Это - наше последнее предупреждение", - добавил он, подчеркнув, что "Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона".

Эрдоган также отметил, что ни одна из встреч по урегулированию ситуации в Идлибе, которые ранее проводили Россия и Турция, не принесла ощутимых результатов. 

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках при поддержке российских ВКС на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе.

Эрдоган ранее требовал от Дамаска отвести войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе до конца февраля, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Темы: Сирия, Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 23:48
Гость: Омега

И ему галстук жевать придётся.
19.02.2020, 22:05
Гость: Карат

Эрдоган - четкий мужик и слово сдержит.Уважуха!
19.02.2020, 21:12
Гость: Надежде

О чем ,Вы,20 лет уже "царь не настоящий",весь в "прорывы" "вышел"."Стиль" у него такой:ничего не видеть и не слышать,ПОКА:НЕ РВАНЕТ,НЕ УТАЩАТ,НЕ УЕДУТ,.....А на 10 800 рубликов "жить трудно" ,с этим согласен.Вот и весь "царек"....
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